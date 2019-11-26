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В Солигорске мужчину приговорили к году исправительных работ за убийство голубей
27.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Солигорске мужчину приговорили к году исправительных работ за убийство голубей, сообщили
Инцидент произошел 1 сентября в многоэтажном доме в Солигорске. Пьяный мужчина 1999 года рождения отловил семь сизых голубей, убил и сбросил с балкона на пешеходную дорожку.
Обвиняемый признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений. На основании ч.1 ст.339-1 УК ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием части заработка в доход государства. Также постановлено взыскать с него Br99,73 процессуальных издержек.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минском областном суде через суд Солигорского района в течение 10 суток со дня провозглашения.
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В Солигорске мужчину приговорили к году исправительных работ за убийство голубей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда. Инцидент произошел 1...
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