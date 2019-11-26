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В Вороновском районе участковый спас мужчину от пожара

27.11.2019 11:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участковый Юрий Вилькевич в деревне Заболоть Вороновского района спас на пожаре человека. Все произошло вечером 26 ноября, когда милиционер находился на службе. Он услышал звуки автономного пожарного извещателя и увидел, что дом, откуда они доносились, заволокло дымом. Милиционер пошел туда, сообщает МВД.

Пробравшись в дом, Юрий увидел спящего на печи 56-летнего хозяина. Мужчина был накрыт одеялом, которое загорелось из-за непотушенной сигареты.

Погорелец проживает один, нигде не работает.

Участковый вывел мужчину на улицу, залил тлеющее одеяло водой и сообщил спасателям. Огонь успел повредить только постельные принадлежности.

 
 
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Вечером 26 ноября милиционер услышал звуки автономного пожарного извещателя и увидел, что дом, откуда они доносились, заволокло дымом.
 
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