В Вороновском районе участковый спас мужчину от пожара

Источник материала: Tut.by

Участковый Юрий Вилькевич в деревне Заболоть Вороновского района спас на пожаре человека. Все произошло вечером 26 ноября, когда милиционер находился на службе. Он услышал звуки автономного пожарного извещателя и увидел, что дом, откуда они доносились, заволокло дымом. Милиционер пошел туда, сообщает МВД.

Пробравшись в дом, Юрий увидел спящего на печи 56-летнего хозяина. Мужчина был накрыт одеялом, которое загорелось из-за непотушенной сигареты.

Погорелец проживает один, нигде не работает.

Участковый вывел мужчину на улицу, залил тлеющее одеяло водой и сообщил спасателям. Огонь успел повредить только постельные принадлежности.