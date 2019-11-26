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Лидчанин украл забытые на ж/д вокзале 650 долларов. Его задержали прямо в поезде
27.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сотрудники транспортной милиции по камерам выследили юношу, похитившего 650 долларов, и задержали его прямо в поезде.
Гость из столицы приехал к знакомым в Гродно на поезде. В туалете гродненского ж/д вокзала минчанин по невнимательности оставил сумку с вещами. В ней было
Выяснилось, что украл их 19-летний молодой человек из Лиды. Сотрудники Гродненского отдела внутренних дел на транспорте по камерам видеонаблюдения установили, что после минчанина в туалет заходил только он. Молодой человек, убедившись, что в помещении никого нет, совершил кражу валюты. Взял только деньги, другие вещи не трогал, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
После парень купил билет на поезд и уехал домой в Лиду. Однако до пункта назначения он не доехал: сотрудники транспортной милиции задержали подозреваемого, когда состав прибыл на станцию Житомля. Вину юноша признал, похищенное изъято. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Кража».
В случае обнаружения забытых вещей на станциях, в помещениях вокзалов, поездах, необходимо сообщить о находке персоналу либо в милицию. Ни в коем случае нельзя забирать себе чужое имущество, иначе ваши действия при определённых обстоятельствах могут попасть под уголовную статью «Кража».
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Сотрудники транспортной милиции по камерам выследили юношу, похитившего 650 долларов, и задержали его прямо в поезде. Гость из столицы приехал к знакомым в Гродно на...
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