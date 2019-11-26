Подробности. В Вороновском районе благодаря сработке АПИ спасены люди

Источник материала: Вороновская газета

Тревожными выдались прошедшие сутки для вороновских спасателей. Дважды в жилых домах фиксировались возгорания.

26 ноября в аг. Заболоть свидетелем ЧП стал участковый инспектор милиции Юрий Вилькевич. В этот день он посещал дома профилактируемых граждан на своем участке. Подъехав к очередному жилищу, заторопился…

— Из дверей шел дым, был слышен звук пожарного извещателя, — рассказывает Юрий Феликсович. — Вбежал в дом. Полусонный хозяин лежал на печи, под ним тлело одеяло. Я его вывел из помещения, затушил одеяло и позвонил в службу спасения.

Видимо, хозяин курил в постели и уснул. Он проживает один, нигде не работает. В сельсовете мужчина на особом счету — из «группы риска». Его дом регулярно посещают смотровые комиссии, в сентябре он был приглашен на заседание ОПОП. Во время последнего обследования сотрудники РОЧС сделали домовладельцу замечания по неудовлетворительному состоянию печи, помогли с установкой АПИ. Уже через два месяца этот прибор среагировал на опасность — «предупредил» нужных людей.

27 ноября ночью из Радунского сельсовета поступил тревожный звонок диспетчеру Вороновского РОЧС. О пожаре в доме соседа сообщила жительница д. Кемейши. К месту прибыли четыре пожарных расчета. Первыми приехали бойцы Радунского поста уже через десять минут с момента поступления сигнала.

К этому времени хозяин успел покинуть дом самостоятельно и даже вынес некоторые вещи. Как выяснилось, он смотрел телевизор. Задымление началось в соседней комнате. Об опасности предупредил сигнал АПИ. Предположительно пожар начался из-за замыкания электропроводки.

По данным Гродненского областного управления МЧС, в прошлом году в 12-ти случаях сработка АПИ на пожарах спасла жизнь 21 человеку, а за 10 месяцев текущего года в 3-х случаях отвела беду от пяти человек.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Вороновского РОЧС.