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Супруга бросила обручальное кольцо в мужа, а подобрал его общий знакомый

27.11.2019 14:39 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С заявлением в милицию обратился брестчанин. Из квартиры мужчины пропали деньги и три ювелирных изделия. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РОВД выяснили, что кражу совершил 31-летний ранее судимый брестчанин.

Супруга бросила обручальное кольцо в мужа, а подобрал его общий знакомый

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между заявителем и его супругой произошла ссора. Женщина сняла свое обручальное кольцо и бросила его в строну супруга, а гость поднял его и положил около микроволновки. Уходя, он забрал украшение, а после продал его. В тот вечер супруги пропажу не обнаружили.

На следующий день брестчанин снова пришел в гости к супружеской паре. После употребления спиртного между мужчинами произошла ссора. Приятель, воспользовавшись отсутствием внимания хозяев, забрал еще два ювелирных изделия. Продав золотые украшения, деньги потратил на выпивку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража).

Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова

 
 
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  С заявлением в милицию обратился брестчанин. Из квартиры мужчины пропали деньги и три ювелирных изделия. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РОВД...
 
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