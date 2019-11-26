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В Чашниках гость на проводах в армию разгромил кафе

27.11.2019 14:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чашниках гость на проводах в армию устроил разгром в кафе, сообщает милиция региона.


23-летнего жителя одной из деревень и его троюродного брата пригласили на проводы в армию — уходил служить их знакомый. Отмечали это событие в кафе, где недавно обновили интерьер.

Около двух часов ночи между троюродными братьями вспыхнула ссора. Решать конфликт они вышли на крыльцо. Один родственник пригрозил второму вызовом милиции.

Однако это не остановило 23-летнего парня. Он принялся громить кафе: разбил окно, а затем повредил стену.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
 
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23-летнего жителя одной из деревень и его троюродного брата пригласили на проводы в армию - уходил служить их знакомый.
 
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