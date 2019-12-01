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Пенсионерку из Минска обокрали в наследственном доме в Светлогорском районе

27.11.2019 — ЧП | Гомельская Правда  
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Источник материала: Гомельская Правда

Сообщение о краже поступило в ОВД Светлогорского райисполкома утром 26 ноября от пенсионерки из агрогородка Чирковичи. Из вещей, приготовленных для перевозки в столицу, неизвестный похитил сумочку. В ней находились паспорт, золотые изделия, крупная сумма денег в национальной и иностранной валютах.

Пенсионерку из Минска обокрали в наследственном доме в Светлогорском районе

73-летняя женщина на весенне-осенний период всегда приезжала в оставшийся от родителей дом. С наступлением  холодов возвращалась обратно в Минск. Как раз в этот день, когда была обнаружена пропажа, женщина и планировала очередной отъезд.

Оперативники уголовного розыска в течение дня смогли найти того, кто может быть причастен к хищению имущества. 51-летняя местная жительница, ранее судимая за кражи, хорошо знала пенсионерку, не раз заходила к ней под различными предлогами. Тем утром, войдя в дом, знакомая обратила внимание, что хозяйка занята беседой с каким-то мужчиной. После визита женщины сумочка и исчезла.

По месту жительства подозреваемой найдены документы, драгоценности и доллары США. Часть денег в национальной валюте она успела потратить на такси, продукты, возврат долга.

Светлогорском РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205 УК Республики Беларусь (Кража). Фигурант дела задержан.
 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о краже поступило в ОВД Светлогорского райисполкома утром 26 ноября от пенсионерки из агрогородка Чирковичи. Из вещей, приготовленных для перевозки в...
 
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