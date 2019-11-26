|
Московским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины (дают вознаграждение)
27.11.2019 18:41 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
При сообщении какой-либо информации о личности мужчины конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.
Звонить по телефону: 8(029) 778 58 68 (МТС) и 275294 или по телефону «102»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При сообщении какой-либо информации о личности мужчины конфиденциальность и вознаграждение гарантируется. Звонить по телефону: 8(029) 778 58 68 (МТС) и 275294 или по...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)