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Московским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины (дают вознаграждение)

27.11.2019 18:41 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При сообщении какой-либо информации о личности мужчины конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.

Московским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины (дают вознаграждение)

Звонить по телефону: 8(029) 778 58 68 (МТС) и 275294 или по телефону «102»

 
 
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  При сообщении какой-либо информации о личности мужчины конфиденциальность и вознаграждение гарантируется. Звонить по телефону: 8(029) 778 58 68 (МТС) и 275294 или по...
 
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