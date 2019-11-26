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Могилевчанку будут судить за выманивание денег и подстрекательство к взяткам

27.11.2019 19:29 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки подозревают 35-летнюю могилевчанку. Женщина представлялась работником налоговой инспекции и выманивала деньги, сообщает Следственный комитет.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным следствия, с декабря 2018 года по октябрь 2019-го женщина за деньги предлагала «решить вопросы». Для решения вопроса о возврате долга кредиторам, обвиняемая убедила своего знакомого, являющегося сыном индивидуального предпринимателя, дать взятку должностному лицу налоговой инспекции. Женщина взяла 150 рублей, чтобы «передать лично» и потратила.

У знакомой она выманила 450 долларов, пообещав устроить ее ребенка в детский сад. У еще одной - 200 рублей за услуги по правильному заполнению документов, хотя сама не знала, как их заполнять. А еще пыталась выманить у нее 500 долларов, якобы чтобы женщина смогла купить по сниженной цене земельный участок, но та в итоге отказалась от покупки.

Зато женщина отдала ей 500 рублей, поверив, что ее телефон прослушивают силовики. Эти деньги мошенница якобы должна была передать кому-то из силовиков, чтобы узнать, почему установили прослушку.

Женщину задержали, когда она убедила еще одного знакомого дать взятку в размере 4,2 тыс. рублей налоговому инспектору, чтобы купить со скидкой земельный участок.

По делу опросили более 40 свидетелей. Дома у обвиняемой обнаружили и изъяли журналы, касающиеся деятельности налоговых органов, — женщина хранила их на видном месте специально, чтобы быть более убедительной. Подозреваемая находится под личным поручительством.

 
 
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Женщину задержали, когда она убедила еще одного знакомого дать взятку в размере 4,2 тыс. рублей налоговому инспектору, чтобы купить со скидкой земельный участок.
 
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