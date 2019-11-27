За сутки в области произошли 2 пожара, погиб 1 человек

Источник материала: Вороновская газета





Пожар хозпостройки

27 ноября в 21.04 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в деревне Нача Вороновского района. В результате уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

Пожар жилого дома с гибелью человека

27 ноября в 09.38 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Польные-Богатыри Гродненского района. В результате повреждены стены и имущество в доме. В 10-05 в комнате на полу обнаружен погибший хозяин 1972 г.р. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнём при курении.

Гродненское ОУМЧС.