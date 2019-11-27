|
За сутки в области произошли 2 пожара, погиб 1 человек
28.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пожар хозпостройки
27 ноября в 21.04 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в деревне Нача Вороновского района. В результате уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.
Пожар жилого дома с гибелью человека
27 ноября в 09.38 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Польные-Богатыри Гродненского района. В результате повреждены стены и имущество в доме. В 10-05 в комнате на полу обнаружен погибший хозяин 1972 г.р. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия –
Гродненское ОУМЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар хозпостройки 27 ноября в 21.04 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в деревне Нача Вороновского района. В результате...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)