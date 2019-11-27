На стройке бассейна в Марьиной Горке на рабочего упал рулон с гидроизоляцией - мужчина умер

Источник материала: Tut.by

27 ноября на стройке бассейна в Марьиной Горке произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Трагедия произошла, когда с помощью подъемного крана на стройплощадке из автомобиля разгружали рулоны с гидроизоляцией. Упаковка одного из рулонов порвалась. Падающий рулон задел 52-летнего электромонтера — мужчина умер.

Одна из предполагаемых причин случившегося — нарушение правил техники безопасности пострадавшим. На момент происшествия кран находился в технически исправном состоянии, уточняют в МЧС.