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На стройке бассейна в Марьиной Горке на рабочего упал рулон с гидроизоляцией - мужчина умер
Источник материала: Tut.by
27 ноября на стройке бассейна в Марьиной Горке произошел несчастный случай со смертельным исходом,
Трагедия произошла, когда с помощью подъемного крана на стройплощадке из автомобиля разгружали рулоны с гидроизоляцией. Упаковка одного из рулонов порвалась. Падающий рулон задел 52-летнего электромонтера — мужчина умер.
Одна из предполагаемых причин случившегося — нарушение правил техники безопасности пострадавшим. На момент происшествия кран находился в технически исправном состоянии, уточняют в МЧС.
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Трагедия произошла, когда с помощью подъемного крана на стройплощадке из автомобиля разгружали рулоны с гидроизоляцией. Упаковка одного из рулонов порвалась....
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