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На стройке бассейна в Марьиной Горке на рабочего упал рулон с гидроизоляцией - мужчина умер

28.11.2019 10:58 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 ноября на стройке бассейна в Марьиной Горке произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Трагедия произошла, когда с помощью подъемного крана на стройплощадке из автомобиля разгружали рулоны с гидроизоляцией. Упаковка одного из рулонов порвалась. Падающий рулон задел 52-летнего электромонтера — мужчина умер.

Одна из предполагаемых причин случившегося — нарушение правил техники безопасности пострадавшим. На момент происшествия кран находился в технически исправном состоянии, уточняют в МЧС.

 
 
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Трагедия произошла, когда с помощью подъемного крана на стройплощадке из автомобиля разгружали рулоны с гидроизоляцией. Упаковка одного из рулонов порвалась....
 
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