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В Пинском районе пьяный механизатор угнал трактор с мехдвора, чтобы вытащить свой из кювета
28.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В субботу вечером тракторист одного из сельхозпредприятий Пинского района на закрепленном за ним тракторе МТЗ 82.1 собирался съездить по личным делам. Но отъехав недалеко от молочно-товарного комплекса, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Для того чтобы вытащить застрявшее транспортное средство, мужчина вернулся на мехдвор, выбрал более мощный трактор МТЗ-1221 и попытался выехать за ворота. Заподозрив неладное, его остановил сторож. Выяснилось, что разрешения на эксплуатацию транспортных средств водитель в этот день не получал, при этом находился с явными признаками алкогольного опьянения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что водитель управлял транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (более 2%). По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за управление в нетрезвом состоянии мужчина будет привлечен к административной ответственности.
Фото ГКСЭ
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