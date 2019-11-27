С начала года в Пинске зарегистрировано 17 грабежей

Источник материала: Полесская правда



Старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич сообщил корреспонденту pinsknews.by, что с начала текущего года на территории Пинска зарегистрировано 17 грабежей, 5 из которых совершены из торговых объектов.

– Грабителем может оказаться кто угодно – от студента до пожилого человека. Однако статистика показывает, что чаще преступления совершают граждане ранее судимые. Чаще всего грабители покушаются на алкоголь, мясную продукцию и мобильные телефоны, – отметил Александр Костюкевич и привел недавний случай, когда нетрезвый 22-летний пинчанин в помещении торгового зала автозаправочной станции схватил с прилавка три бутылки водки и попытался убежать, однако был остановлен работниками АЗС и передан сотрудникам милиции.

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