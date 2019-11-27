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В реакцию вступили лаки. На лидской мебельной фабрике произошло задымление

28.11.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В реакцию вступили лаки. На лидской мебельной фабрике произошло задымление

Вероятнее всего произошла химическая реакция остатков лаков в ведре.

Сегодня в 8.30 утра на пульт оперативного управления районного отдела по ЧС поступило сообщение о возгорании в одном из цехов мебельной фабрики, сообщает Лидская газета. Звонили сами работники, которые утром пришли на работу, но не смогли приступить к своим служебным обязанностям – весь цех был в дыму.

К месту происшествия сразу выехали восемь автомобилей МЧС. К счастью, тушить ничего не пришлось. Как рассказал инспектор инспекции надзора и профилактики Лидском РОЧС Георгий Борщенко, «виновниками» чрезвычайного происшествия стали мусор и опилки, оставленные в ведре, которые медленно тлели, что и привело к задымленности. Поэтому налицо – нарушение требований противопожарного режима. По правилам в цехах такого крупного и пожароопасного предприятия в конце рабочего дня нужно выносить весь мусор. «Проводится пожарно-техническая экспертиза, которая точно объяснит причину происшествия», – добавил Георгий Борщенко.

На предприятии также согласились прокомментировать ситуацию. «Вероятнее всего произошла химическая реакция остатков лаков в ведре. Ведется внутреннее расследование», – сказала заместитель директора производственной площадки г. Лиды ОАО «Минскпроектмебель» Татьяна Михалович.

lidanews.by
 
 
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Вероятнее всего произошла химическая реакция остатков лаков в ведре. Сегодня в 8.30 утра на пульт оперативного управления районного отдела по ЧС поступило...
 
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