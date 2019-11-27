|
В реакцию вступили лаки. На лидской мебельной фабрике произошло задымление
28.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вероятнее всего произошла химическая реакция остатков лаков в ведре.
Сегодня в 8.30 утра на пульт оперативного управления районного отдела по ЧС поступило сообщение о возгорании в одном из цехов мебельной фабрики, сообщает
К месту происшествия сразу выехали восемь автомобилей МЧС. К счастью, тушить ничего не пришлось. Как рассказал инспектор инспекции надзора и профилактики Лидском РОЧС Георгий Борщенко, «виновниками» чрезвычайного происшествия стали мусор и опилки, оставленные в ведре, которые медленно тлели, что и привело к задымленности. Поэтому налицо –
На предприятии также согласились прокомментировать ситуацию. «Вероятнее всего произошла химическая реакция остатков лаков в ведре. Ведется внутреннее расследование», – сказала заместитель директора производственной площадки г. Лиды ОАО «Минскпроектмебель» Татьяна Михалович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероятнее всего произошла химическая реакция остатков лаков в ведре. Сегодня в 8.30 утра на пульт оперативного управления районного отдела по ЧС поступило...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)