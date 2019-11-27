|
Пропал 31-летний житель Славгородского района. В последний раз его видели в Могилеве
Источник материала: Tut.by
Больше двух недель разыскивают 31-летнего жителя Славгородского района. Павел Ковганов пропал 13 ноября, и в последний раз его видели в Могилеве,
Павел Ковганов живет в деревне Большая Зимница. 13 ноября он уехал из Могилева в неизвестном направлении, и с тех пор его не видели.
Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.
Был одет: черная осенняя куртка, серые спортивные брюки, кроссовки. С собой у него был паспорт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину ищут уже больше двух недель. Может, вы его видели?
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)