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Пропал 31-летний житель Славгородского района. В последний раз его видели в Могилеве

28.11.2019 17:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше двух недель разыскивают 31-летнего жителя Славгородского района. Павел Ковганов пропал 13 ноября, и в последний раз его видели в Могилеве, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».


Фото: vk.com/simuran_mogilev

Павел Ковганов живет в деревне Большая Зимница. 13 ноября он уехал из Могилева в неизвестном направлении, и с тех пор его не видели.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.

Был одет: черная осенняя куртка, серые спортивные брюки, кроссовки. С собой у него был паспорт.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Павла Ковганова, просят позвонить по телефонам 102 или)+375 29) 222−10−19.

 
Теги: Могилев
 
 
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