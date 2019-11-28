В Пинске 100 пачек сигарет и 500 рублей украли из киоска на рынке

Источник материала: Полесская правда



Как сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич, в ГОВД обратилась пинчанка с заявлением, что неизвестный проник в торговый киоск, расположенный на рынке, и похитил 100 пачек сигарет, а также деньги из кассы в сумме около 500 белорусских рублей.

Оперативники уголовного розыска ГОВД установили личность мужчины, совершившего кражу. Им оказался пинчанин, 1988 года рождения. Подозреваемый признал свою вину и рассказал правоохранителям, что проник в помещение киоска с целью материального обогащения.

Пинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) УК Республики Беларусь.





