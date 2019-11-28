ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске 100 пачек сигарет и 500 рублей украли из киоска на рынке

29.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинске 100 пачек сигарет и 500 рублей украли из киоска на рынке
Как сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич, в ГОВД обратилась пинчанка с заявлением, что неизвестный проник в торговый киоск, расположенный на рынке, и похитил 100 пачек сигарет, а также деньги из кассы в сумме около 500 белорусских рублей.

Оперативники уголовного розыска ГОВД установили личность мужчины, совершившего кражу. Им оказался пинчанин, 1988 года рождения. Подозреваемый признал свою вину и рассказал правоохранителям, что проник в помещение киоска с целью материального обогащения.

Пинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) УК Республики Беларусь.


В Пинске 100 пачек сигарет и 500 рублей украли из киоска на рынке

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич, в ГОВД обратилась пинчанка с заявлением, что неизвестный проник в торговый киоск,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пропал 31-летний житель Славгородского района. В последний раз его видели в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Фаниполь Online

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика