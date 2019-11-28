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В Пинске 100 пачек сигарет и 500 рублей украли из киоска на рынке
29.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Оперативники уголовного розыска ГОВД установили личность мужчины, совершившего кражу. Им оказался пинчанин, 1988 года рождения. Подозреваемый признал свою вину и рассказал правоохранителям, что проник в помещение киоска с целью материального обогащения.
Пинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) УК Республики Беларусь.
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> Как сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич, в ГОВД обратилась пинчанка с заявлением, что неизвестный проник в торговый киоск,...
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