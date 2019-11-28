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Мужчина зачем-то повредил дверь в магазине, если вы его знаете, спросите - зачем?
29.11.2019 14:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который 20.11.2019 около 01.25 часов повредил дверь магазина в микрорайоне Восток.
Если Вы обладаете какой-либо информации, просьба позвонить по номеру +375-29-523-25-06 либо +375-29-729-17-64.
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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который 20.11.2019 около 01.25 часов повредил дверь магазина в микрорайоне Восток. Если Вы обладаете...
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