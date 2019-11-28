ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина зачем-то повредил дверь в магазине, если вы его знаете, спросите - зачем?

29.11.2019 14:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который 20.11.2019 около 01.25 часов повредил дверь магазина в микрорайоне Восток.

Мужчина зачем-то повредил дверь в магазине, если вы его знаете, спросите - зачем?

Если Вы обладаете какой-либо информации, просьба позвонить по номеру +375-29-523-25-06 либо +375-29-729-17-64.

Мужчина зачем-то повредил дверь в магазине, если вы его знаете, спросите - зачем?

Мужчина зачем-то повредил дверь в магазине, если вы его знаете, спросите - зачем?

Мужчина зачем-то повредил дверь в магазине, если вы его знаете, спросите - зачем?

Мужчина зачем-то повредил дверь в магазине, если вы его знаете, спросите - зачем?

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который 20.11.2019 около 01.25 часов повредил дверь магазина в микрорайоне Восток. Если Вы обладаете...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинске 100 пачек сигарет и 500 рублей украли из киоска на рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика