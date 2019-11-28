Брестчанка нашла на улице 100 долларов, принесла их в банк и узнала, что они фальшивые

Источник материала: Виртуальный Брест

В отделение банка обратилась 31-летняя женщина, которая с целью осуществления валютно-обменной операции предъявила сотруднику банка купюру достоинством 100 долларов. Банкнота вызвала сомнение в подлинности у сотрудника, о чем незамедлительно были проинформированы правоохранительные органы. С целью установления подлинности купюры назначена экспертиза.





Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз исследуемый денежный билет номиналом 100 долларов выполнен способом офсетной печати, водяной знак и защитная нить на нем имитированы.

Как пояснила женщина, данную купюру она нашла возле магазина. Обладательница «находки» была убеждена, что стодолларовая банкнота настоящая.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Эксперты отмечают, что подобные фальшивые деньги имеют низкий уровень подделки и при визуальном осмотре это можно заметить: отсутствие водяного знака и защитной нити, низкое качество изображений, несоответствие цветопередачи денежного билета отличают банкноту от подлинной.

Татьяна Коток, управление Государственного комитета

судебных экспертиз по Брестской области