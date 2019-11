Инцидент на Лондонском мосту: полицейские стреляли в человека

Источник материала: Tut.by

Спецназ лондонской полиции стрелял в человека Лондонском мосту в центре британской столицы. Полиция сообщает, что реагировала на сообщение о нападении с применением ножа, и на всякий случай стянула в район Лондон-бриджа антитеррористические подразделения.

Полиция Лондона объявила в «Твиттере», что получила сообщение о нападении с применением ножа, и что в ходе инцидента полицейские стреляли в одного человека.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.

One man has been shot by police. We will provide further information when possible.