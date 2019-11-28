Инцидент на Лондонском мосту: полицейские стреляли в человека

Источник материала: Tut.by

Спецназ лондонской полиции стрелял в человека Лондонском мосту в центре британской столицы. Полиция сообщает, что реагировала на сообщение о нападении с применением ножа, и на всякий случай стянула в район Лондон-бриджа антитеррористические подразделения.



Фото: Reuters

Полиция Лондона объявила в «Твиттере», что получила сообщение о нападении с применением ножа, и что в ходе инцидента полицейские стреляли в одного человека.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related. One man has been shot by police. We will provide further information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

«На этом этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту остаются неясными. Тем не менее, в качестве меры предосторожности, мы в данный момент рассматриваем этот инцидент как связанный с терроризмом. Полицейские стреляли в одного мужчину. Мы дадим новую информацию, когда это будет возможно», — гласит сообщение лондонской полиции.

Из сообщения неясно, убит этот человек или ранен. Источники телеканала Sky в полиции сказали, что он убит, но официально эта информация не подтверждена.

В социальных сетях появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.

На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.

Кроме того, на видео видно, как один из боровшихся с этим человеком мужчин отбегает в сторону с большим ножом в руке — предположительно, отнятым у нападавшего.

Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что сначала он увидел, как на мосту дралась группа мужчин — несколько человек пытались усмирить одного.

Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.

Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.

Теракт 2017 года

3 июня 2017 года на мосту Лондон-бридж был совершен теракт: в толпу людей, шедших по мосту, въехал фургон. Из него вышли трое и напали на прохожих с ножами. Погибли восемь человек, нападавшие были убиты полицией.

Ответственность за атаку взяла на себе группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Двое нападавших были гражданами Великобритании. Один из них, 27-летний Хурам Батт, родился в семье пакистанских беженцев. У него была жена и двое маленьких детей, младшему на момент совершения теракта было около двух недель.

О его радикальных взглядах было известно многим, в том числе его соседям. Однажды он даже попал в документальный фильм Channel4 о радикальном исламизме «Джихадисты по соседству».

Вторым был 30-летний выходец из Марокко и гражданин Британии Рашид Редуан. Третьим — 22-летний итальянец марокканского происхождения Юзеф Загба.

3 июня утром они арендовали минивэн. Ножи с керамическими лезвиями они купили в супермаркете.

Около 22:00 фургон проехал по мосту, а через несколько минут развернулся и поехал обратно. Он заехал на тротуар и на скорости врезался в толпу туристов. Трое в фальшивых поясах смертников выбежали из фургона, размахивая ножами и нанося удары прохожим.

Теракт продолжался восемь минут. Террористов пытались остановить прохожие: некоторые из них были убиты, некоторые ранены.

Под колесами фургона и от ножевых ранений погибли восемь человек, после чего трое нападавших были убиты полицией. 48 человек были ранены.

Несколько полицейских позднее заявили в суде, что если бы на мосту был установлен защитный бордюр, не позволяющий машинам заезжать на обочину, то жертв могло быть меньше. Такой бордюр власти обещали установить после схожей атаки на Вестминстерском мосту в марте 2017 года.