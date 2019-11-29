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В Гродно строительный забор упал на девушку. Пострадавшую увезли в больницу

30.11.2019 09:32 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезное происшествие произошло около 20.00 в пятницу 29 ноября на улице Горького в Гродно. Как сообщают очевидцы, на девушку упало строительное ограждение. Пострадавшую забрали в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Hrodna.life.


Фото: hrodna.life

На месте происшествия работала милиция и следственный комитет. Строительные работы в доме № 69 по улице Горького проходят уже несколько месяцев.

Свидетелем происшествия стала читательница Hrodna.life Эмилия:

— Я шла с тренировки по улице Горького и напротив Дома науки и техники как раз проходит реставрация фасада жилого дома. Там стояла толпа людей и я сначала не поняла, что происходит. Думала, может строители приехали поднять ограждение, которое упало. Но когда подошла ближе, то увидела лужу крови и в ней девушку-блондинку. Я была в шоке, ведь в любой момент что-нибудь может упасть на любого прохожего, и ты даже об этом не подозреваешь.

Известно, что пострадавшая была в тяжелом состоянии, ее увезли в больницу. Официальной информации по данному происшествию еще нет.

Это уже не первый случай в 2019 году на Горького, когда строительное ограждение падает. В марте недалеко от сегодняшнего места происшествия, строительный забор упал на машину.

 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщают очевидцы, на девушку упало строительное ограждение. Пострадавшую забрали в больницу в тяжелом состоянии.
 
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