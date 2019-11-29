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В Киеве подорвали отделение банка
Источник материала: Tut.by
В Киеве ночью 30 ноября произошел взрыв в отделении «Ощадбанка». Злоумышленники взорвали банкомат и украли деньги.
Очевидцы рассказали, что злоумышленники уехали в сторону станции метро «Славутич» на автомобиле Volkswagen Passat. Авто сейчас ищут, в Киеве введена операция «Сирена». На месте происшествия работали взрывотехники и следователи, сообщает
По предварительным данным
В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка финансового учреждения.
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В Киеве ночью 30 ноября произошел взрыв в отделении «Ощадбанка». Злоумышленники взорвали банкомат и украли деньги.
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