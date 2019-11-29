В Киеве подорвали отделение банка

Источник материала: Tut.by

В Киеве ночью 30 ноября произошел взрыв в отделении «Ощадбанка». Злоумышленники взорвали банкомат и украли деньги.



Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Очевидцы рассказали, что злоумышленники уехали в сторону станции метро «Славутич» на автомобиле Volkswagen Passat. Авто сейчас ищут, в Киеве введена операция «Сирена». На месте происшествия работали взрывотехники и следователи, сообщает dtp.kiev.ua .



Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

По предварительным данным полиции , злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат. Откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сумма ущерба устанавливается. Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК Украины.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка финансового учреждения.