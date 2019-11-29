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В Киеве подорвали отделение банка

30.11.2019 12:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Киеве ночью 30 ноября произошел взрыв в отделении «Ощадбанка». Злоумышленники взорвали банкомат и украли деньги.


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Очевидцы рассказали, что злоумышленники уехали в сторону станции метро «Славутич» на автомобиле Volkswagen Passat. Авто сейчас ищут, в Киеве введена операция «Сирена». На месте происшествия работали взрывотехники и следователи, сообщает dtp.kiev.ua.


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

По предварительным данным полиции, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат. Откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сумма ущерба устанавливается. Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК Украины.


Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка финансового учреждения.

 
 
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В Киеве ночью 30 ноября произошел взрыв в отделении «Ощадбанка». Злоумышленники взорвали банкомат и украли деньги.
 
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