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Парень, которого долго искали в Ляховичах найден. Он погиб
30.11.2019 16:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Огородников Алексей Сергеевич (12.03.2001г.р.), найден. Погиб. Больше недели назад Алексей Огородников вышел из общежития и не вернулся.
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Огородников Алексей Сергеевич (12.03.2001г.р.), найден. Погиб. Больше недели назад Алексей Огородников вышел из общежития и не вернулся. Выражаем соболезнования...
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