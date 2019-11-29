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Парень, которого долго искали в Ляховичах найден. Он погиб

30.11.2019 16:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Огородников Алексей Сергеевич (12.03.2001г.р.), найден. Погиб. Больше недели назад Алексей Огородников вышел из общежития и не вернулся.

Парень, которого долго искали в Ляховичах найден. Он погиб


Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

Парень, которого долго искали в Ляховичах найден. Он погиб

 
 
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  Огородников Алексей Сергеевич (12.03.2001г.р.), найден. Погиб. Больше недели назад Алексей Огородников вышел из общежития и не вернулся. Выражаем соболезнования...
 
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