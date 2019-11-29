В строящемся на проспекте Дзержинского доме обвалились перекрытия на верхних этажах

Источник материала: Tut.by

Около семи вечера 30 ноября в строящемся доме на проспекте Дзержинского в Минске обвалились перекрытия. Об этом TUT.BY сообщили читатели и прислали фотографии. В МЧС информацию о происшествии подтвердили.



Фото предоставлено TUT.BY читателем Артемом

Один из очевидцев Андрей рассказал TUT.BY, что был слышен сильный грохот. Потом он увидел обвалившиеся перекрытия на 18−19 этажах строящегося дома и вызвал МЧС.



Фото предоставлено TUT.BY читателем Артемом

«Произошло обрушение межэтажных перекрытий в новостройке многоэтажного дома на проспекте Дзержинского, 19. Повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС .



Фото предоставлено TUT.BY читателем Артемом