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В строящемся на проспекте Дзержинского доме обвалились перекрытия на верхних этажах

30.11.2019 19:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около семи вечера 30 ноября в строящемся доме на проспекте Дзержинского в Минске обвалились перекрытия. Об этом TUT.BY сообщили читатели и прислали фотографии. В МЧС информацию о происшествии подтвердили.


Фото предоставлено TUT.BY читателем Артемом

Один из очевидцев Андрей рассказал TUT.BY, что был слышен сильный грохот. Потом он увидел обвалившиеся перекрытия на 18−19 этажах строящегося дома и вызвал МЧС.


Фото предоставлено TUT.BY читателем Артемом

«Произошло обрушение межэтажных перекрытий в новостройке многоэтажного дома на проспекте Дзержинского, 19. Повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.


Фото предоставлено TUT.BY читателем Артемом
 
Теги: Минск
 
 
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Около семи вечера 30 ноября в строящемся доме на проспекте Дзержинского в Минске обвалились перекрытия.
 
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