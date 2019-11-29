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В строящемся на проспекте Дзержинского доме обвалились перекрытия на верхних этажах
Источник материала: Tut.by
Около семи вечера 30 ноября в строящемся доме на проспекте Дзержинского в Минске обвалились перекрытия. Об этом TUT.BY сообщили читатели и прислали фотографии. В МЧС информацию о происшествии подтвердили.
Один из очевидцев Андрей рассказал TUT.BY, что был слышен сильный грохот. Потом он увидел обвалившиеся перекрытия на 18−19 этажах строящегося дома и вызвал МЧС.
«Произошло обрушение межэтажных перекрытий в новостройке многоэтажного дома на проспекте Дзержинского, 19. Повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе
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Около семи вечера 30 ноября в строящемся доме на проспекте Дзержинского в Минске обвалились перекрытия.
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