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18-летний студент из Ляховичей найден погибшим
Источник материала: Tut.by
В Ляховичах обнаружили тело пропавшего 18-летнего Алексея Огородникова, сообщил в своей группе
Молодой человек пропал 20 ноября. Около 12.00 он вышел из общежития колледжа в неизвестном направлении и пропал.
30 ноября поисково-спасательный отряд сообщил, что парень погиб. При каких обстоятельствах — не разглашается.
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Обстоятельства трагедии не разглашаются.
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