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18-летний студент из Ляховичей найден погибшим

30.11.2019 21:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ляховичах обнаружили тело пропавшего 18-летнего Алексея Огородникова, сообщил в своей группе поисково-спасательный отряд «Ангел» Барановичи.


Фото: ПСО «Ангел» Барановичи

Молодой человек пропал 20 ноября. Около 12.00 он вышел из общежития колледжа в неизвестном направлении и пропал.

30 ноября поисково-спасательный отряд сообщил, что парень погиб. При каких обстоятельствах — не разглашается.

 
 
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Обстоятельства трагедии не разглашаются.
 
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