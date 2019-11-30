18-летний студент из Ляховичей найден погибшим

Источник материала: Tut.by

В Ляховичах обнаружили тело пропавшего 18-летнего Алексея Огородникова, сообщил в своей группе поисково-спасательный отряд «Ангел» Барановичи .



Фото: ПСО «Ангел» Барановичи

Молодой человек пропал 20 ноября. Около 12.00 он вышел из общежития колледжа в неизвестном направлении и пропал.

30 ноября поисково-спасательный отряд сообщил, что парень погиб. При каких обстоятельствах — не разглашается.