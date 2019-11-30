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В Витебске женщина отомстила бывшему мужу, отправив ему по почте мертвого кота

01.12.2019 10:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске подозрительная бандероль чуть не остановила работу крупнейшего в городе почтового отделения. Запах от посылки исходил такой, что персонал был готов прекратить работу. Вызвали милицию. Пакет вскрыли: в нем оказался мертвый кот. Такое «послание» женщина отправила бывшему супругу, сообщает ОНТ.

Супруги прожили вместе 20 лет, но сейчас судятся. Бывший муж угрожал женщине по телефону, и она решила ответить вот так — через почту.

— Животное умерло до того, как его упаковали в посылку. В отношении женщины возбуждено административное дело за мелкое хулиганство: оно выразилось в нарушении режима работы почты. Свою вину она признала, — комментирует официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Работники витебской почты говорят, что впервые столкнулись с подобным содержимым посылки.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске подозрительная бандероль чуть не остановила работу крупнейшего в городе почтового отделения. Запах от посылки исходил такой, что персонал был готов...
 
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