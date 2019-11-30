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МЧС рассказал подробности обрушения в минской новостройке: общая площадь 400 кв м

01.12.2019 09:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу около семи вечера в строящемся доме на проспекте Дзержинского,19 в Минске обвалились перекрытия. О подробностях ЧП сообщило  Минского городское управление МЧС. 


Фото: МЧС

В ходе разбирательства установлено, что 30 ноября около 19.00 при проведении строительно-монтажных работ по заливке бетона в металлическую опалубку на 20-м этаже строящегося жилого дома произошло обрушение опалубки с жидким бетоном (около 80 куб. м) и плиты перекрытия 19-го этажа на уровень 18-го этажа строящегося жилого дома на общей площади 400 кв м. На момент проведения работ на 20-м этаже находилось два бетонщика, они не пострадали.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.


​​Фото: МЧС

В результате падения строительных конструкций получили повреждения два припаркованных легковых автомобиля: «Пежо 607» и «Опель Астра», которые находились в 20 метрах от объекта.

Причина происшествия устанавливается. Строительно-монтажные работы приостановлены до установления обстоятельств, сообщает МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу около семи вечера в строящемся доме на проспекте Дзержинского, 19 в Минске обвалились перекрытия. О подробностях ЧП сообщило Минского городское...
 
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