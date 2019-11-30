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Три человека погибли на пожаре в Логойском районе
Источник материала: Tut.by
Три человека погибли на пожаре в Логойском районе, сообщает Минское областное упрпввление МЧС.
Сообщение о пожаре в нежилом доме в деревне Селец Логойского района Минской области поступило в 3.07 1 декабря.
В результате пожара погибли двое мужчин 1995 и 1998 годов рождения, их место работы устанавливаются, и женщина 2001 года рождения. Причина пожара устанавливается.
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В результате пожара погибли двое мужчин 1995 и 1998 годов рождения, их место работы устанавливаются, и женщина 2001 года рождения.
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