На пожаре в своем гараже погиб житель Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

01.12.2019 года в 03-55 в Брестское областное УМЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном на территории гаражного потребительского кооператива «Сосны» по адресу: г. Брест, ул. Московская.





Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили горение внутри закрытого металлического гаража.

Пожар локализован и ликвидирован. Звеном газодымозащитной службы на полу гаража обнаружен погибший хозяин – брестчанин 1965 года рождения.

Огнем повреждена внутренняя отделка, имущество в гараже.

Причина пожара устанавливается.

С 6-00 30.11.2019 до 6-00 01.12.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Лунинецком районе и в г. Бресте). Огнем повреждено 1 строение, на пожаре погиб 1 человек.

01.12.2019 г., 06-57. В г. Лунинце на ул. Гомельской произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1945 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие на площади 10 кв.м. Причина пожара устанавливается.