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На пожаре в своем гараже погиб житель Бреста
01.12.2019 12:34 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
01.12.2019 года в 03-55 в Брестское областное УМЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном на территории гаражного потребительского кооператива «Сосны» по адресу: г. Брест, ул. Московская.
Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили горение внутри закрытого металлического гаража.
Пожар локализован и ликвидирован. Звеном газодымозащитной службы на полу гаража обнаружен погибший хозяин – брестчанин 1965 года рождения.
Огнем повреждена внутренняя отделка, имущество в гараже.
Причина пожара устанавливается.
С 6-00 30.11.2019 до 6-00 01.12.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Лунинецком районе и в г. Бресте). Огнем повреждено 1 строение, на пожаре погиб 1 человек.
01.12.2019 г., 06-57. В г. Лунинце на ул. Гомельской произошел
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01.12.2019 года в 03-55 в Брестское областное УМЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном на территории гаражного потребительского...
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