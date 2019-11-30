Тело нашли в лесном массиве: в СК рассказали подробности гибели юноши в Ляховичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Ляховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 18-летнего парня, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Молодой человек в полдень 20 ноября ушел из общежития колледжа в Ляховичах. Куда он мог направиться, близким и знакомым было неизвестно.

Поиском парня занимались сотрудники милиции, помогали волонтеры.

"Тело юноши в лесном массиве в нескольких километрах от его места жительства обнаружил прохожий. По факту смерти следователи проводят проверку. При осмотре места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти юноши, не обнаружено", - сказал Дмитрий Иванюк.





Назначена судебно-медицинская экспертиза.