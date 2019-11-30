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Тело нашли в лесном массиве: в СК рассказали подробности гибели юноши в Ляховичском районе
01.12.2019 16:37 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ляховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 18-летнего парня, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Молодой человек
Поиском парня занимались сотрудники милиции, помогали волонтеры.
"Тело юноши в лесном массиве в нескольких километрах от его места жительства обнаружил прохожий. По факту смерти следователи проводят проверку. При осмотре места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти юноши, не обнаружено", - сказал Дмитрий Иванюк.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Ляховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 18-летнего парня, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской...
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