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Тело нашли в лесном массиве: в СК рассказали подробности гибели юноши в Ляховичском районе

01.12.2019 16:37 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ляховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 18-летнего парня, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Тело нашли в лесном массиве: в СК рассказали подробности гибели юноши в Ляховичском районе

Молодой человек в полдень 20 ноября ушел из общежития колледжа в Ляховичах. Куда он мог направиться, близким и знакомым было неизвестно.

Поиском парня занимались сотрудники милиции, помогали волонтеры.

"Тело юноши в лесном массиве в нескольких километрах от его места жительства обнаружил прохожий. По факту смерти следователи проводят проверку. При осмотре места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти юноши, не обнаружено", - сказал Дмитрий Иванюк.

Тело нашли в лесном массиве: в СК рассказали подробности гибели юноши в Ляховичском районе

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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  Ляховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 18-летнего парня, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской...
 
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