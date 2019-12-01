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В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок

01.12.2019 21:52 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Киева вечером 1 декабря в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб ребенок, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.


Фото: Украинская правда

По данным правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

«Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок скончался в карете скорой.

В 17.15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство. По факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

За рулем авто, в результате обстрела которого 1 декабря погиб 3-летний ребенок, был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший — его сын Александр Соболев 2015 года рождения.

Информацию об обстреле «Украинской правде» подтвердил сам Соболев. Он сообщил, что во время стрельбы был убит его сын. Других подробностей Соболев не сообщил.

 
 
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В центре Киева вечером 1 декабря в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб ребенок, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Отдел коммуникации полиции...
 
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