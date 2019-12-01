В Пуховичском районе горел частный дом: погибла молодая мама и ее шурин, двое детей пострадали

Источник материала: Tut.by

Днем 1 декабря в деревне Блонь (Пуховичский район) погибла женщина и мужчина, а двое детей попали в больницу с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС.

Звонок о пожаре поступил из деревни Блонь в 15.35. В результате происшествия погибла 34-летняя хозяйка дома, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, а также 33-летний мужчина, который приходился женщине братом мужа.

Кроме того, ожоги получили две дочери хозяйки. Это школьницы возрастом 11 и 13 лет, девочки в больнице. Специалисты сейчас выясняют причину пожара.