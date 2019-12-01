За выходные на Гомельщине на железной дороге погибли два человека

Источник материала: Tut.by

За минувшие выходные на железной дороге Гомельской области погибли два человека, сообщили в МВД.





30 ноября в 18.15 под дизель-поезд Калинковичи — Жлобин на станции Останковичи попала жительница Светлогорска. По предварительным данным, женщина пересекала пути по пешеходному переходу перед приближающимся составом. Пострадавшая от полученных травм умерла по дороге в больницу

1 декабря около десяти вечера произошла еще одна трагедия. Поезд отправлялся со станции Гомель в локомотивное депо, на путях лежал 51-летний мужчина. Он погиб.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 98 несчастных случаев, в результате которых погибли 67 человек и 31 травмированы.