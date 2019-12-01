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За выходные на Гомельщине на железной дороге погибли два человека
Источник материала: Tut.by
За минувшие выходные на железной дороге Гомельской области погибли два человека,
30 ноября в 18.15 под дизель-поезд Калинковичи — Жлобин на станции Останковичи попала жительница Светлогорска. По предварительным данным, женщина пересекала пути по пешеходному переходу перед приближающимся составом. Пострадавшая от полученных травм умерла по дороге в больницу
1 декабря около десяти вечера произошла еще одна трагедия. Поезд отправлялся со станции Гомель в локомотивное депо, на путях лежал 51-летний мужчина. Он погиб.
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С начала года на железной дороге Беларуси произошло 98 несчастных случаев, в результате которых погибли 67 человек и 31 травмированы.
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