Людей выбросило из аттракциона на высокой скорости: видео происшествия в Таиланде

Источник материала: Tut.by

В парке развлечений в таиландской провинции Лопбури произошел опасный инцидент: у аттракциона, в котором находились люди, самопроизвольно открылось удерживающее устройство, в результате чего несколько человек выбросило из кресел на полной скорости. Момент происшествия попал на видео.