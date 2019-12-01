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Людей выбросило из аттракциона на высокой скорости: видео происшествия в Таиланде
Источник материала: Tut.by
В парке развлечений в таиландской провинции Лопбури произошел опасный инцидент: у аттракциона, в котором находились люди, самопроизвольно открылось удерживающее устройство, в результате чего несколько человек выбросило из кресел на полной скорости. Момент происшествия попал на видео.
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Во время работы у него открылось удерживающее устройство.
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