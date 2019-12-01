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Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в Бресте - упал с крыши

02.12.2019 12:35 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29 ноября в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Бреста поступило сообщение о смертельном травмировании рабочего.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в Бресте - упал с крыши

Следственно-оперативной группой с привлечением специалиста инспекции по труду на месте происшествия установлено, что в указанный день 25-летний монтажник строительных сооружений, выполняя работы по монтажу крыши строительного участка одного из предприятий областного центра, упал с высоты более 10 метров.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Установлено, что рабочий не использовал страховочный пояс, несмотря на его наличие. Работы он выполнял по договору субподряда.

По данному факту Брестским МОСК проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.

В рамках проверки следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также наличие или отсутствие в действиях должностных лиц и самого работника нарушений требований безопасности, установленных для указанного вида работ.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
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  29 ноября в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Бреста поступило сообщение о смертельном травмировании рабочего. Следственно-оперативной группой с...
 
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