На Речице полностью сгорел автомобиль VW. Очевидец опубликовал видео в соцсетях

Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 01.12.2019 до 6-00 02.12.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Столинском, Лунинецком, Дрогичинском районах и 2 - в г. Бресте). Огнем повреждено 3 строения, уничтожена 1 единица техники. Погиб 1 человек.





01.12.2019 г., 11-51. В д. Ольшаны Столинского района на ул. Первомайской произошел пожар в жилом кирпичном доме, принадлежащем гр-ке 1970 г.р. Огнем повреждены отделка стены и потолка на площади 0,5 кв.м., электрический щит. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС . Причина пожара устанавливается.

01.12.2019 г., 12-16. В г. Бресте в пер. 2-м Западном произошел пожар в легковом автомобиле «Фольксваген Джетта», 1991 г.в., принадлежащем гр-ке 1993 г.р. Огнем автомобиль уничтожен. Причина пожара устанавливается.

видео - очевидец

01.12.2019 г., 14-14. В г. Лунинце в пер. Трошина произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1971 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается.

01.12.2019 г., 23-44. В д. Симоновичи Дрогичинского района на ул. Пушкина произошел пожар в жилом деревянном доме, квартиросъемщик гр-н 1963 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. В огне погиб брат квартиросъемщика, гр-н 1966 г.р., находился в гостях. Причина пожара устанавливается.

02.12.2019 г., 00-40. В г. Бресте на пр-те Партизанском произошел пожар в пластиковых мусорных контейнерах, принадлежащих КПУП. Огнем уничтожено три пластиковых мусорных контейнера. Причина пожара устанавливается.