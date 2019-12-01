ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Солигорском водохранилище погиб водолаз. Он искал пропавшего рыбака

02.12.2019 13:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 1 декабря, на реке Сивельга около деревни Великий Быков в Минской области погиб водолаз. Он занимался поиском пропавшего 36-летнего рыбака Виталия Чернова.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Факт гибели водолаза «Кур'еру» подтвердил Андрей Мисько, начальник Солигорской спасательной станции ОСВОД. Он добавил, что идет следствие.

36-летний Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал. На следующий день, 1 декабря, на реке Сивельга было найдено тело. Предположительно, это случчанин Виталий Чернов. Водолазы не смогли достать тело из воды. Мероприятия по его подъему продолжаются сегодня.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летний Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в Бресте - упал с крыши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика