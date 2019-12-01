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На Солигорском водохранилище погиб водолаз. Он искал пропавшего рыбака
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 1 декабря, на реке Сивельга около деревни Великий Быков в Минской области погиб водолаз. Он занимался поиском пропавшего 36-летнего рыбака Виталия Чернова.
Факт гибели водолаза «
36-летний Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал. На следующий день, 1 декабря, на реке Сивельга было найдено тело. Предположительно, это случчанин Виталий Чернов. Водолазы не смогли достать тело из воды. Мероприятия по его подъему продолжаются сегодня.
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36-летний Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал.
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