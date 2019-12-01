На Солигорском водохранилище погиб водолаз. Он искал пропавшего рыбака

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 1 декабря, на реке Сивельга около деревни Великий Быков в Минской области погиб водолаз. Он занимался поиском пропавшего 36-летнего рыбака Виталия Чернова.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Факт гибели водолаза « Кур'еру » подтвердил Андрей Мисько, начальник Солигорской спасательной станции ОСВОД. Он добавил, что идет следствие.

36-летний Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал. На следующий день, 1 декабря, на реке Сивельга было найдено тело. Предположительно, это случчанин Виталий Чернов. Водолазы не смогли достать тело из воды. Мероприятия по его подъему продолжаются сегодня.