В Краснополье мужчина застрелил собственного брата

Источник материала: Tut.by

Ночью 30 ноября в городе Краснополье в своем доме был застрелен 38-летний местный житель. Подозреваемым оказался его родной брат, сообщает пресс-служба Следственного комитета.





В частном доме проживали двое братьев (возрастом 37 и 38 лет) и их мать. Ночью 30 ноября между мужчинами случился конфликт. По версии следствия, во время ссоры один из братьев достал охотничье ружье и выстрелил второму в грудь — тот погиб на месте.

Следственно-оперативная группа изъяла на месте происшествия боеприпасы и оружие (оно не было зарегистрировано). Идет допрос свидетелей, а также назначены экспертизы.





Известно, что в 2017 году подозреваемый вышел на свободу из мест заключения, где отбывал срок за убийство и разбой.

Сейчас возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство). За это, напомним, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.