|
Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорождённого ребёнка в Бресте
02.12.2019 16:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утром 2 декабря 2019 года в милицию поступило сообщение о смерти младенца. Следственно-оперативной группой установлено, что около полуночи жительница Бреста уложила своего новорожденного ребёнка спать. Около 8 утра женщина хотела покормить сына, однако обнаружила его в кроватке без признаков жизни.
Прибывшей по вызову матери бригадой скорой помощи констатирована смерть мальчика.
По данному факту Брестским МОСК проводится проверка.
С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 2 декабря 2019 года в милицию поступило сообщение о смерти младенца. Следственно-оперативной группой установлено, что около полуночи жительница Бреста...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)