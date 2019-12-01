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В Бресте мама нашла в кроватке новорожденного сына без признаков жизни

02.12.2019 17:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка в Бресте, сообщает СК.

Утром 2 декабря в милицию поступило сообщение о смерти младенца.

Установлено, что около полуночи жительница Бреста уложила своего новорожденного ребенка спать. Около 8.00 женщина пришла покормить сына и обнаружила его в кроватке без признаков жизни.

Приехавшие по вызову матери медики констатировали смерть младенца.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Брест
 
 
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Причину смерти младенца установит судмедэкспертиза.
 
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