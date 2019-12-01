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В Бресте мама нашла в кроватке новорожденного сына без признаков жизни
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка в Бресте,
Утром 2 декабря в милицию поступило сообщение о смерти младенца.
Установлено, что около полуночи жительница Бреста уложила своего новорожденного ребенка спать. Около 8.00 женщина пришла покормить сына и обнаружила его в кроватке без признаков жизни.
Приехавшие по вызову матери медики констатировали смерть младенца.
Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Причину смерти младенца установит судмедэкспертиза.
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