Драма в Минском районе: мужчина ударил ножом жену, затем пошел на сына - и тот убил отца

Источник материала: Tut.by

Следователи расследуют дело о семейном скандале в поселке Юбилейный (Минский район). По предварительным данным, между супругами случилась ссора: муж бросился с ножом на супругу, потом пошел на сына — а тот выхватил нож и убил отца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

2 декабря примерно в 22.30 в одной из квартир в поселке Юбилейный произошел семейный конфликт между пьяным 44-летним мужчиной, его женой и 22-летним сыном.

«В ходе ссоры они переместились в подъезд дома, где мужчина нанес своей супруге несколько ударов ножом, после чего направился в сторону сына. В дальнейшем во время борьбы 22-летний парень смог выхватить нож и нанес несколько ударов отцу», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм мужчина скончался, а его супруга попала в больницу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении отца семейства, по ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса. Орудие преступления изъято. Допрошены потерпевшая, свидетели, соседи семьи, а также 14-летний сын, который оказывал помощь матери до приезда скорой.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе были ли превышены 22-летним сыном пределы необходимой обороны», — добавили в СК. Сейчас в отношении него планируется назначить комплексную судебно-психологическую экспертизу.