В Лиде подростки похитили из незапертого авто видеорегистратор и антирадар детектор

Источник материала: Вороновская газета





42-летний житель Лиды теперь надолго запомнит, почему необходимо запирать личный автомобиль.

По информации УВД облисполкома, мужчина оставил свое транспортное «Рено Меган Сценик» вблизи дома по улице Труханова 25, но забыл запереть дверцу. Скоро в машину забрались неизвестные, которые забрали видеорегистратор и антирадар детектор.

Через два дня потерпевший обнаружил пропажу и обратился за помощью в правоохранительные органы. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, в состав которой входили и сотрудники Лидского РОВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий блюстителям порядка удалось установить личности подозреваемых.

В совершении данного преступления подозреваются несовершеннолетние 2002 и 2003 годов рождения. Тот, что постарше, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подростки попали в поле зрения милиции, когда забрались в еще одну чужую машину и фотографировались в ней.

Действиям молодых людей дана правовая оценка. За подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность по части 2 стать 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража».

УВД Гродненского облисполкома