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Жесткие кадры обрушения моста в Оренбурге: водитель успел затормозить в последний момент
Источник материала: Tut.by
В российском Оренбурге вечером 2 декабря обрушился автомобильный мост. Он находился на ремонте, при этом на мосту было организовано реверсивное движение. Момент обрушения записал видеорегистратор в машине водителя, который проезжал под мостом: ему удалось затормозить буквально в последний момент. В Оренбурге введен режим чрезвычайной ситуации.
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В Оренбурге введен режим чрезвычайной ситуации.
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