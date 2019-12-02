Жесткие кадры обрушения моста в Оренбурге: водитель успел затормозить в последний момент

Источник материала: Tut.by

В российском Оренбурге вечером 2 декабря обрушился автомобильный мост. Он находился на ремонте, при этом на мосту было организовано реверсивное движение. Момент обрушения записал видеорегистратор в машине водителя, который проезжал под мостом: ему удалось затормозить буквально в последний момент. В Оренбурге введен режим чрезвычайной ситуации.