В Городокском районе под лед провалился лось

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в первый день зимы на озере Черново возле деревни Лука Городокского района. Здесь под лед провалился лось, сообщает МЧС.





Спасателей вызвал директор районного общества охотников и рыболовов.

Лось находился примерно в 250 метрах от берега. Животное ушло под лед и самостоятельно выбраться не могло.









Спасали его при помощи специальной доски.

Животное не пострадало и ушло в лес.