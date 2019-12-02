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В Городокском районе под лед провалился лось
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел в первый день зимы на озере Черново возле деревни Лука Городокского района. Здесь под лед провалился лось,
Спасателей вызвал директор районного общества охотников и рыболовов.
Лось находился примерно в 250 метрах от берега. Животное ушло под лед и самостоятельно выбраться не могло.
Спасали его при помощи специальной доски.
Животное не пострадало и ушло в лес.
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Инцидент произошел в первый день зимы на озере Черново возле деревни Лука Городокского района.
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