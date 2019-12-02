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Убийство в Лунинце: следователи работают на месте происшествия

03.12.2019 18:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 3 декабря 2019 года примерно в 13:30 житель Лунинца обнаружил в квартире своих родственников тело 30-летнего племянника с признаками насильственной смерти, а также 78-летнюю мать с ножевыми ранениями.

Убийство в Лунинце: следователи работают на месте происшествия

Мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшую в учреждение здравоохранения. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Установлено, что в квартире кроме пожилой женщины и мужчины находился также 25-летний брат последнего.

Следственным управлением УСК по Брестской области в отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 и ч.1 ст.14 п.1,2 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса. Он задержан.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются.

 
 
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  Сегодня, 3 декабря 2019 года примерно в 13:30 житель Лунинца обнаружил в квартире своих родственников тело 30-летнего племянника с признаками насильственной смерти, а...
 
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