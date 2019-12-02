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Брестчанин забрал машину после ремонта, и она сгорела на следующий день
03.12.2019 18:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям обратился брестчанин, который сообщил, что утром в гараже был обнаружен сгоревшим принадлежащий ему автомобиль «Volkswagen Passat».
В ходе проверки установлено, что
Согласно заключению эксперта очаг пожара находился во внутреннем объеме моторного отсека, а причиной пожара стало короткое замыкание контактной пластины подключения токосъемного кольца генератора. Факт поджога и иные технические причины в результате исследования были исключены.
Со слов владельца транспортного средства свой автомобиль он забрал накануне из сервисного центра – там производился ремонт генератора. После вечерней поездки мужчина оставил транспортное средство в гараже и отправился домой.
В настоящее время рассматривается версия некачественного ремонта, ставшего причиной возгорания автомобиля. Проводится проверка.
Татьяна Коток, управление Государственного
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В Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям обратился брестчанин, который сообщил, что утром в гараже был обнаружен сгоревшим принадлежащий ему...
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