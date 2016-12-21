Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ — для Sputnik

В декабре Содружеству Независимых Государств исполняется 25 лет. Уже на протяжении долгого времени этой организации предсказывают полное забвение и уход в историческое прошлое. Тем не менее, СНГ продолжает существовать и, возможно, даже несколько усилит свои позиции в ближайшем будущем, учитывая российское председательство в Содружестве в 2017 году.

На принципе равноправия, на паритетной основе

Подводя некоторые итоги деятельности СНГ, можно заметить, что оно остается наиболее представительной организации на постсоветском пространстве. В его состав по-прежнему входит 11 из 15 бывших республик Советского Союза. Сразу отказались присоединяться к Содружеству страны Балтии, которые позднее вошли в состав Европейского союза и НАТО.

Грузия в декабре 1993 года была принята в СНГ, но в августе 2008 года вышла из него по политическим причинам. Следует заметить, что в соответствии с Венской конвенцией от 1969 года Грузия остается страной-участницей 75 международных многосторонних соглашений, подписанных в рамках Содружества. В частности, продолжают действовать соглашения о свободной торговой зоне, правовом сотрудничестве в вопросах уголовного права и др. В Тбилиси по-прежнему готовы развивать дружественные и взаимовыгодные отношения в двустороннем формате с другими участниками СНГ "с соблюдением принципов территориальной целостности государств и с учетом двусторонних интересов".

Одной из причин долголетия СНГ является то, что, согласно Алма-Атинской декларации, подписанной 21 декабря 1991 года в тогдашней столице Казахстана, деятельность Содружества Независимых Государств основана на "принципе равноправия, через координирующие институты, формируемые на паритетной основе". Содружество "не является ни государством, ни надгосударственным образованием". Такой подход не только способствовал так называемому "цивилизованному разводу" бывших республик Советского Союза, но и создал условия для их дальнейшего взаимовыгодного взаимодействия.

Оборотной стороной этого процесса стало то, что внешнеполитические и экономические отношения с государствами — участниками Содружества стали больше строиться на двусторонней основе или в рамках крупных международных организаций: ООН, ОБСЕ, НАТО, МВФ, ВТО и других. А доминирующим направлением внешнеполитической стратегии большинства бывших союзных республик стала так называемая многовекторность.

Помимо этого в Алма-Атинской декларации было отмечено уважительное отношение к тем государствам Содружества, которые будут стремиться к достижению безъядерного и нейтрального статуса, а также "приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков". Это способствовало, во-первых, ликвидации ядерного оружия на территории Казахстана, Украины и Беларуси.

Во-вторых, позволило Туркменистану получить статус нейтрального государства.

В-третьих, инициировало процесс разноуровневой интеграции на постсоветском пространстве, причем не только в экономической сфере.

Оборона и безопасность

Так, в мае 1992 г ода Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности (ДКБ). В сентябре следующего года к этому договору присоединились Азербайджан и Грузия, в декабре — Беларусь. То есть ДКБ подписали девять из одиннадцати государств СНГ.

Однако подписание Договора о коллективной безопасности не исключало военно-политического сотрудничества в рамках Содружества. Особенно ввиду отказа в 1999 году Азербайджана, Грузии и Узбекистана продлевать свое участие в ДКБ. Одной из причин востребованности СНГ была необходимость урегулирования проблем в сфере региональной безопасности. В частности, Совет министров обороны СНГ был вынужден вмешаться в ход гражданской войны в Таджикистане. Это привело к созданию там Коллективных миротворческих сил СНГ, которые сыграли свою роль в урегулировании вооруженного конфликта в этой республике.

В августе 1994 года по решению Совета глав государств СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта сроком на шесть месяцев были размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира (в количестве до 3 тысяч человек). В реальности срок их пребывания в зоне конфликта превысил 14 лет, что воспрепятствовало полномасштабному военному противостоянию Грузии и Абхазии.

На саммите Содружества в 2004 году в Астане было принято решение о создании Совета безопасности СНГ по борьбе с терроризмом. Помимо этого на основе соглашения десяти стран Содружества (кроме Азербайджана и Молдовы), подписанного в 1995 году в Алма-Ате, действует Объединенная система противовоздушной обороны (ПВО) государств СНГ. В 1997 году Грузия и Туркменистан фактически вышли из нее, а Узбекистан сотрудничает с Россией в сфере ПВО исключительно на двусторонней основе. Но это не мешает проведению на регулярной основе совместных учений в сфере ПВО.

Если говорить о перспективах СНГ, то нужно заметить, что сейчас военные структуры СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) частично дублируют друг друга. Учитывая продолжающуюся ориентацию Грузии, Молдовы (в политике этой республики возможны некоторые коррективы, если ее парламент в ближайшее время качественно изменится) и Украины на Запад, а также сохранение нейтрального статуса Туркменистана, по-видимому, следует ожидать ослабления военных структур Содружества. Вместо них будут действовать аналогичные структуры ОДКБ.

Подвижная интеграционная геометрия

В основу Концепции экономического интеграционного развития Содружества Независимых Государств (принята в 1997 году) был положен принцип "подвижной геометрии" многоуровневого и разноскоростного сотрудничества. Это позволяло создать общее экономическое пространство, включая зону свободной торговли, платежный союз, таможенный союз и общее научно-технологическое пространство. Однако на практике в рамках СНГ это реализовать не удалось ввиду аморфности и безрезультативности сотрудничества по отдельным направлениям.

В качестве выхода из создавшейся ситуации президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил на базе Содружества создать Евразийский союз, с более конкретными общими целями. Эффективность деятельности ЕАЭС существенно выше, чем у СНГ. Но он объединяет менее половины государств — участников Содружества. Следовательно, остается потребность в сохранении площадки для разрешения экономических проблем. С этой точки зрения, замены СНГ все еще не предвидится.

Серьезным испытанием для СНГ стал украинский кризис, который сопровождается значительным ухудшением экономических связей между Российской Федерацией и Украиной. Но исключительно западный вектор в виде ассоциации с ЕС не принес Киеву экономического благополучия (как и Тбилиси и Кишиневу). В таких условиях именно СНГ удерживает Украину в орбите постсоветского пространства, поэтому можно ожидать активизации деятельности Киева в этой организации (на фоне прихода к власти новой американской администрации).

Учитывая вышеизложенное, были разработаны Концепция председательства Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств в 2017 году и План мероприятий по ее реализации.

В рамках председательства России планируется направить основные усилия на развитие Содружества как региональной межгосударственной организации, повышение его авторитета на мировой арене, на дальнейшую координацию внешнеполитической деятельности государств — участников СНГ.

Помимо этого в рамках Содружества будут осуществляться согласованные действия по повышению эффективности исполнительных органов, адаптации механизмов сотрудничества в СНГ к современным реалиям интеграционного развития, обеспечению политической поддержки разноуровневых интеграционных процессов, развитию сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими угрозами для государств — участников Содружества, а также расширению культурно-гуманитарного взаимодействия.

Выполнение этих задач позволит Содружеству качественно обновиться, чтобы соответствовать нынешним как региональным, так и глобальным реалиям. Но это требует серьезной поддержки со стороны всех государств — участников СНГ.

СНГ не исчерпало свой потенциал, а предстоящее российское председательство в этой организации создаст хорошие возможности как для укрепления Содружества, так и усиления на этом пространстве разноуровневых интеграционных процессов (в первую очередь, в рамках ЕАЭС и ОДКБ).