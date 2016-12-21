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Сделать "пошире и попрямее": своей планировкой Минск обязан Сталину

21.12.2016 12:49 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. 137 лет назад в грузинском селе Гори в семье Виссариона Джугашвили родился сын Иосиф, вошедший в историю под именем Сталин. В Минске он был дважды — в 1919 и в 1945 годах, но немало страниц биографии белорусской столицы и страны связано с его именем.

Сталин и главный проспект Минска

С именем Сталина многие связывают современный вид Минска. Когда отец народов ехал на Потсдамскую конференцию в 1945 году,  он вышел на перроне в Минске и осмотрел разрушенный город. Тогда же и повелел построить  на месте руин идеальный социалистический город. По воспоминаниям Пантелеймона Пономаренко, тогдашнего первого секретаря ЦК компартии Беларуси, Сталин сказал, что в Минске необходимо построить несколько предприятий крупной промышленности, которые потянут за собой и жилье и благоустройство. А улицы Сталин приказал сделать "пошире и попрямее"

В соответствии с этим заветом было решено отказаться от исторической планировки уездного города с неширокими и извилистыми улочками и отстраивать его в духе соцреализма — с просторными проспектами и ампирными домами.

Сделать "пошире и попрямее": своей планировкой Минск обязан Сталину
© Sputnik Яков Берлинер
Ленинский поспект в Минске

Проспект Независимости (в разное время он назывался именами Сталина, Ленина, Скорины — Sputnik) до сих пор остается самым сохранным архитектурным памятником той эпохи. Его ансамбль претендует на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сталин и бронзовая пуговица

В свое время памятник вождю был обязателен для каждого города Союза. После хрущевского развенчания культа личности сначала вынесли из мавзолея и перезахоронили у кремлевской стены тело генералиссимуса, а потом стали массово демонтировать памятники по всей стране.

В Минске 10-метровый памятник Сталину стоял на Центральной площади (ныне — Октябрьская площадь — Sputnik). Над его созданием трудился коллектив из 4 знаменитых белорусских скульпторов — Заира Азгура, Андрея Бембеля, Алексея Глебова и Сергея Селиханова. У каждого был свой участок работы — Азгур лепил голову, Бембель и Глебов руки и остальное, а Селиханов — мелкие детали вроде пуговиц и шнурков.

Сделать "пошире и попрямее": своей планировкой Минск обязан Сталину
© Фото: Vadimsa
Монумент Сталину на Центральной площади Минска

Исполинская фигура, весила 40 тонн, фундамент был  укреплен 7-метровыми стальными швеллерами, которые уходили вглубь, а сверху на них были вставлены ноги вождя. Памятник не простоял и 10 лет — в 1961 году его демонтировали. Причем сделано это было по-настоящему титаническими усилиями, за одну ночь. Говорят, те самые стальные рельсы, вмурованные в фигуру, не давали танковым тягачам, за которые зацепили тросы, свернуть статую с постамента. В результате для демонтажа скульптуру пришлось расчленить — сначала сняли туловище, а потом ноги и постамент взорвали и вывезли. По Минску до сих пор ходят легенды о том, где закопан памятник Сталину — доподлинно это не известно, потому версии самые разные  — от центра города, до полигона недалеко от столицы.

Так или иначе, но работы по демонтажу были проведены за одну ночь со 2 на 3 ноября 1961 года — поутру на месте памятника минчане увидели свежеуложенную брусчатку. И уже 7 ноября по ней прошел военный парад и демонстрация трудящихся.

Говорят, скульптор Азгур сохранил одну из пуговиц, выполненных для пальто отца народов — и многие годы ее можно было видеть в его музее-мастерской. Правда, куда она исчезла потом — история умалчивает.

Сталин и памятники

Сейчас в Беларуси есть 2 памятника Сталину. В 2000 году в городском поселке Свислочь Гродненской области был его установлен бюст вождю. На центральной аллее парка Сталин со своим "другом" Лениным через площадь смотрят на лидера восстания 1863 года в Беларуси Кастуся Калиновского. Жители Свислочи утверждают, что это единственный в Беларуси памятник с "официальной" регистрацией.

Сделать "пошире и попрямее": своей планировкой Минск обязан Сталину
© Фото: Альфред Микус
Бюст Сталина в городском поселке Свислочь

Недавно еще один бюст Сталина был установлен в историко-культурном комплексе "Линия Сталина", что вызвало волну недовольства у многих белорусов. В то же время туристы признаются, что находят в этом определенный "экспириенс" — изваяние вождя Страны советов можно созерцать на фоне строящейся православной каплицы.

Впрочем, подобные настроения сегодня не редкость на постсоветских прсоторах — на родине вождя, в грузинском Гори коммунисты проводят митинги и шествия  с требованием установить памятник Сталину. Один здесь есть — рядом с домом-музеем, который уцелел даже в период развенчания культа личности, но вот тот, что стоял в центре города — был демонтирован. За его восстановление и ратуют коммунисты, пишет Sputnik Грузия.

А недавно жители Перми выступили с инициативой построить в Волгограде государственный Сталин-центр.

Сделать "пошире и попрямее": своей планировкой Минск обязан Сталину
© Sputnik Denis Aslanov
Дом-музей Иосифа Сталина в Гори

Читал по 300 страниц в день и отдал собаке свою шинель

Если для белорусов Сталин — один череды вождей, пусть и самый одиозный, то для жителей Грузии — бывший соотечественник. И многие считают, что его имя может быть одним из туристических трендов страны. По мнению эксперта по туризму Ники Кварацхелия родину Сталина обязательно навестили бы туристы из Китая и бывших социалистических стран.

Гори до сих пор стоит маленький дом, в кортом Сосо прожил первые 4 года жизни — в советские времена здесь был создан музей, а небольшой каменный домик с деревянными балконами накрыли помпезным саркофагом.

Sputnik Грузия подобрал несколько интересных фактов из биографии знаменитого земляка.

  • Американский журнал Time дважды называл Сталина "человеком года" в 1939 и 1943 годах.
  • Сталин планировал и организовывал в 1906-1907 годах ограбления банков Закавказья.
  • Сталин обожал смотреть кинофильмы, особенно американские вестерны. У него в доме имелся личный кинотеатр. Терпеть не мог сексуальных сцен в кино — это приводило его в бешенство.
  • Любил петь во время застолий русские народные песни.
  • Владел грузинским, русским, древнегреческим языками, а также хорошо знал церковнославянский язык еще с семинарии. По утверждению некоторых исследователей знал английский и немецкий языки, пометки, оставляемые им в книгах, были на венгерском и французском языках. Понимал армянский и осетинский языки. Троцкий же утверждал в одном из интервью, что "Сталин не знает ни иностранных языков, ни иностранной жизни".
  • Сталин был заядлым курильщиком и страдал атеросклерозом.
  • На параде Победы 1945 года раненного пса-миноискателя Джульбарса по приказу Сталина несли по Красной площади на его шинели.
  • Обожал читать — в квартире, в кабинете, на даче были огромные библиотеки, в основном книги по истории, философии, марксизму, экономике. Обычная норма чтения Сталиным литературы была около 300 страниц в день. В его кремлевской квартире библиотека насчитывала, по оценкам свидетелей, несколько десятков тысяч томов, но в 1941 году эта библиотека была эвакуирована, и сколько книг из нее вернулось, неизвестно, поскольку библиотека в Кремле не восстанавливалась. В последующем его книги были на дачах, а на Ближней под библиотеку был построен флигель. В эту библиотеку Сталиным было собрано 20 тысяч томов. Ненавидел атеистическую литературу, называл ее "антирелигиозной макулатурой".
  • Писал документы, письма, другие бумаги чрезвычайно грамотно, что отмечалось многими свидетелями.
  • Сталин предпочитал грузинское вино, иногда — коньяк, но водку он не пил.
  • Большинство парков во всех городах СССР были построены по инициативе Сталина. По его приказу также были восстановлены леса и парки, разрушенные во время войны.

 

 
Теги: Минск
 
 
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С именем Сталина минчане связывают послевоенную перепланировку города, а грузины собираются сделать его туристическим трендом для туристов из соцстран.

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