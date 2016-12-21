МИНСК, 21 дек — Sputnik. 137 лет назад в грузинском селе Гори в семье Виссариона Джугашвили родился сын Иосиф, вошедший в историю под именем Сталин. В Минске он был дважды — в 1919 и в 1945 годах, но немало страниц биографии белорусской столицы и страны связано с его именем.

Сталин и главный проспект Минска

С именем Сталина многие связывают современный вид Минска. Когда отец народов ехал на Потсдамскую конференцию в 1945 году, он вышел на перроне в Минске и осмотрел разрушенный город. Тогда же и повелел построить на месте руин идеальный социалистический город. По воспоминаниям Пантелеймона Пономаренко, тогдашнего первого секретаря ЦК компартии Беларуси, Сталин сказал, что в Минске необходимо построить несколько предприятий крупной промышленности, которые потянут за собой и жилье и благоустройство. А улицы Сталин приказал сделать "пошире и попрямее"

В соответствии с этим заветом было решено отказаться от исторической планировки уездного города с неширокими и извилистыми улочками и отстраивать его в духе соцреализма — с просторными проспектами и ампирными домами.



© Sputnik Яков Берлинер Ленинский поспект в Минске

Проспект Независимости (в разное время он назывался именами Сталина, Ленина, Скорины — Sputnik) до сих пор остается самым сохранным архитектурным памятником той эпохи. Его ансамбль претендует на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сталин и бронзовая пуговица

В свое время памятник вождю был обязателен для каждого города Союза. После хрущевского развенчания культа личности сначала вынесли из мавзолея и перезахоронили у кремлевской стены тело генералиссимуса, а потом стали массово демонтировать памятники по всей стране.

В Минске 10-метровый памятник Сталину стоял на Центральной площади (ныне — Октябрьская площадь — Sputnik). Над его созданием трудился коллектив из 4 знаменитых белорусских скульпторов — Заира Азгура, Андрея Бембеля, Алексея Глебова и Сергея Селиханова. У каждого был свой участок работы — Азгур лепил голову, Бембель и Глебов руки и остальное, а Селиханов — мелкие детали вроде пуговиц и шнурков.



© Фото: Vadimsa Монумент Сталину на Центральной площади Минска

Исполинская фигура, весила 40 тонн, фундамент был укреплен 7-метровыми стальными швеллерами, которые уходили вглубь, а сверху на них были вставлены ноги вождя. Памятник не простоял и 10 лет — в 1961 году его демонтировали. Причем сделано это было по-настоящему титаническими усилиями, за одну ночь. Говорят, те самые стальные рельсы, вмурованные в фигуру, не давали танковым тягачам, за которые зацепили тросы, свернуть статую с постамента. В результате для демонтажа скульптуру пришлось расчленить — сначала сняли туловище, а потом ноги и постамент взорвали и вывезли. По Минску до сих пор ходят легенды о том, где закопан памятник Сталину — доподлинно это не известно, потому версии самые разные — от центра города, до полигона недалеко от столицы.

Так или иначе, но работы по демонтажу были проведены за одну ночь со 2 на 3 ноября 1961 года — поутру на месте памятника минчане увидели свежеуложенную брусчатку. И уже 7 ноября по ней прошел военный парад и демонстрация трудящихся.

Говорят, скульптор Азгур сохранил одну из пуговиц, выполненных для пальто отца народов — и многие годы ее можно было видеть в его музее-мастерской. Правда, куда она исчезла потом — история умалчивает.

Сталин и памятники

Сейчас в Беларуси есть 2 памятника Сталину. В 2000 году в городском поселке Свислочь Гродненской области был его установлен бюст вождю. На центральной аллее парка Сталин со своим "другом" Лениным через площадь смотрят на лидера восстания 1863 года в Беларуси Кастуся Калиновского. Жители Свислочи утверждают, что это единственный в Беларуси памятник с "официальной" регистрацией.



© Фото: Альфред Микус Бюст Сталина в городском поселке Свислочь

Недавно еще один бюст Сталина был установлен в историко-культурном комплексе "Линия Сталина", что вызвало волну недовольства у многих белорусов. В то же время туристы признаются, что находят в этом определенный "экспириенс" — изваяние вождя Страны советов можно созерцать на фоне строящейся православной каплицы.

Впрочем, подобные настроения сегодня не редкость на постсоветских прсоторах — на родине вождя, в грузинском Гори коммунисты проводят митинги и шествия с требованием установить памятник Сталину. Один здесь есть — рядом с домом-музеем, который уцелел даже в период развенчания культа личности, но вот тот, что стоял в центре города — был демонтирован. За его восстановление и ратуют коммунисты, пишет Sputnik Грузия .

А недавно жители Перми выступили с инициативой построить в Волгограде государственный Сталин-центр.



© Sputnik Denis Aslanov Дом-музей Иосифа Сталина в Гори

Читал по 300 страниц в день и отдал собаке свою шинель

Если для белорусов Сталин — один череды вождей, пусть и самый одиозный, то для жителей Грузии — бывший соотечественник. И многие считают, что его имя может быть одним из туристических трендов страны. По мнению эксперта по туризму Ники Кварацхелия родину Сталина обязательно навестили бы туристы из Китая и бывших социалистических стран.

Гори до сих пор стоит маленький дом, в кортом Сосо прожил первые 4 года жизни — в советские времена здесь был создан музей, а небольшой каменный домик с деревянными балконами накрыли помпезным саркофагом.

Sputnik Грузия подобрал несколько интересных фактов из биографии знаменитого земляка.

Американский журнал Time дважды называл Сталина "человеком года" в 1939 и 1943 годах.

Сталин планировал и организовывал в 1906-1907 годах ограбления банков Закавказья.

Сталин обожал смотреть кинофильмы, особенно американские вестерны. У него в доме имелся личный кинотеатр. Терпеть не мог сексуальных сцен в кино — это приводило его в бешенство.

Любил петь во время застолий русские народные песни.

Владел грузинским, русским, древнегреческим языками, а также хорошо знал церковнославянский язык еще с семинарии. По утверждению некоторых исследователей знал английский и немецкий языки, пометки, оставляемые им в книгах, были на венгерском и французском языках. Понимал армянский и осетинский языки. Троцкий же утверждал в одном из интервью, что "Сталин не знает ни иностранных языков, ни иностранной жизни".

Сталин был заядлым курильщиком и страдал атеросклерозом.

На параде Победы 1945 года раненного пса-миноискателя Джульбарса по приказу Сталина несли по Красной площади на его шинели.

Обожал читать — в квартире, в кабинете, на даче были огромные библиотеки, в основном книги по истории, философии, марксизму, экономике. Обычная норма чтения Сталиным литературы была около 300 страниц в день. В его кремлевской квартире библиотека насчитывала, по оценкам свидетелей, несколько десятков тысяч томов, но в 1941 году эта библиотека была эвакуирована, и сколько книг из нее вернулось, неизвестно, поскольку библиотека в Кремле не восстанавливалась. В последующем его книги были на дачах, а на Ближней под библиотеку был построен флигель. В эту библиотеку Сталиным было собрано 20 тысяч томов. Ненавидел атеистическую литературу, называл ее "антирелигиозной макулатурой".

Писал документы, письма, другие бумаги чрезвычайно грамотно, что отмечалось многими свидетелями.

Сталин предпочитал грузинское вино, иногда — коньяк, но водку он не пил.

Большинство парков во всех городах СССР были построены по инициативе Сталина. По его приказу также были восстановлены леса и парки, разрушенные во время войны.