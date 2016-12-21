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«Все минуты свои я тобою наполнила…» Стихотворение Цветаевой, которое тронет вас до слёз
21.12.2016 13:51 — Калейдоскоп | Фактрум
Не любила, но плакала. Нет, не любила, но всё же
Только нам этот образ кивнул из вечернего зала,
Но порыв миновал, и приблизился ласково кто-то,
В этой грустной душе ты бродил, как в незапертом доме…
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Марина Цветаева, кажется, знала о любви что-то такое, чего другимзнать не дано… Сегодня Фактрум предлагает читателю цепляющее за душу стихотворение о любви...
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