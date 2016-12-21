﻿﻿ «Все минуты свои я тобою наполнила…» Стихотворение Цветаевой, которое тронет вас до слёз. 21.by
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«Все минуты свои я тобою наполнила…» Стихотворение Цветаевой, которое тронет вас до слёз

21.12.2016 13:51 — Калейдоскоп | Фактрум  
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«Все минуты свои я тобою наполнила…» Стихотворение Цветаевой, которое тронет вас до слёз
Styleinsider.com.ua

Не любила, но плакала. Нет, не любила, но всё же
Лишь тебе указала в тени обожаемый лик.
Было всё в нашем сне на любовь не похоже:
Ни причин, ни улик.

Только нам этот образ кивнул из вечернего зала,
Только мы — ты и я — принесли ему жалобный стих.
Обожания нить нас сильнее связала,
Чем влюбленность — других.

Но порыв миновал, и приблизился ласково кто-то,
Кто молиться не мог, но любил. Осуждать не спеши!
Ты мне памятен будешь, как самая нежная нота
В пробужденьи души.

В этой грустной душе ты бродил, как в незапертом доме…
(В нашем доме, весною…) Забывшей меня не зови!
Все минуты свои я тобою наполнила, кроме
Самой грустной — любви.

 
 
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Марина Цветаева, кажется, знала о любви что-то такое, чего другимзнать не дано… Сегодня Фактрум предлагает читателю цепляющее за душу стихотворение о любви...

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