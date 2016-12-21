|
15 замечательных анекдотов, которые помогут вам не грустить
21.12.2016 13:45 — Калейдоскоп | Фактрум
Но лучше всего прочитать свежие и смешные анекдоты на Фактруме, которые гарантированно не дадут вам заскучать.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину. Сам выбирал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вас что-то расстроило, то не спешите впадать в депрессию. Есть много способов развлечься, например, можно пойти в кино на комедию или встретиться с друзьями.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии