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15 замечательных анекдотов, которые помогут вам не грустить

21.12.2016 13:45 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Но лучше всего прочитать свежие и смешные анекдоты на Фактруме, которые гарантированно не дадут вам заскучать.

15 замечательных анекдотов, которые помогут вам не грустить

Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину. Сам выбирал.

 
 
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