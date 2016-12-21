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Двадцатка забавных анекдотов, которые заставят вас кататься по полу от смеха
21.12.2016 14:02 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум предлагает свежую подборку интересных анекдотов, которая доставит вам несколько минут здорового смеха!
— С таким трудом выпроводил Коляна на медведя охотиться, ты не представляешь!
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Если за окном метель и никуда не нужно идти, то стоит остаться дома. Тогда можно заняться своими делами или любимым хоби, посмотреть сериал или почитать...
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