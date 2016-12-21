А Фактрум предлагает свежую подборку интересных анекдотов, которая доставит вам несколько минут здорового смеха!





— С таким трудом выпроводил Коляна на медведя охотиться, ты не представляешь!

— Ещё как представляю, ведь его единственное ружье поломалось и не стреляет.