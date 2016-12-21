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Двадцатка забавных анекдотов, которые заставят вас кататься по полу от смеха

21.12.2016 14:02 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум предлагает свежую подборку интересных анекдотов, которая доставит вам несколько минут здорового смеха!

Двадцатка забавных анекдотов, которые заставят вас кататься по полу от смеха

— С таким трудом выпроводил Коляна на медведя охотиться, ты не представляешь!
— Ещё как представляю, ведь его единственное ружье поломалось и не стреляет.

 
 
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